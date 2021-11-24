Умный гаджет получил несколько полезных функций, следящих за состоянием здоровья пользователя.

Huawei представила в России смарт-часы Watch GT 3 и GT Runner по цене от 17 990 рублей. Технологическая новинка впервые получила изогнутую конструкцию на нижней панели. Именно на ней расположены сенсоры. Такое решение позволило разработчикам сделать ношение аксессуара более удобным, а также сделать датчики ближе к коже пользователя. В устройство внедрена усовершенствованная технология Huawei TruSeen в версии 5.0+.

Умные часы будут отслеживать качество сна, а также уровень стресса носителя, концентрацию кислорода в крови (SpO2) и температуру кожи. Также новая модель способна отслеживать работу сердца, мерцательной аритмии, производить анализ риска возникновения апноэ во сне. Также Huawei Watch GT 3 имеет более ста режимов тренировок. Около двух десятков из них связаны профессиональным уровнем. Предусмотрены тренировки на открытом воздухе, а также в спортивном зале. Дополнительно в часы встроен компас.

Легкий корпус в версии 46 мм прячет в себе емкую батарею. Установка может держать заряд до двух недель активного режима. Еще одна полезная функция для Watch GT Runner - поддержка беспроводной зарядки с помощью мобильного устройства.

Напомним, что с 10 декабря 2021 года на умные часы от китайской компании Huawei можно оформить предварительный заказ.

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Фото и видео: Huawei