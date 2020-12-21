Huawei представила тизер новой серии смартфонов P50

Компания продемонстрировала в том числе камеру смартфонов.

Компания Huawei представила новый тизер, где была продемонстрирована камера новой серии смартфонов P50. Серия смартфонов состоит из моделей P50, P50 Pro и P50 Pro +.

Так, камера получила улучшенную оптимизацию съемки видео, есть и другие улучшения. При этом отмечается, что характеристики камеры могут немного отличаться в зависимости от модели смартфона.

Huawei должна представить смартфоны серии P50 в пятницу, 30 июля.

Ранее мы писали, что появился трейлер нового фильма "Дом Гуччи" с Леди Гагой и Адамом Драйвером в главных ролях.

Видео: YouTube / Huawei Mobile