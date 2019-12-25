Китайская компания Huawei намерена приобрести бизнес-центр в Петроградском районе

Речь идет о бизнес-центре "Кантемировский".

Китайская компания Huawei намерена выкупить деловой центр "Кантемировский" в Петроградском районе за 5 млрд рублей. Благодаря переводу сотрудников в новый офис корпорация сможет получить ряд льгот от Смольного и решить проблему с кадрами – на петербургском рынке легче найти IT-специалистов, чем, например, в Москве. Об пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Речь идет о бизнес-центре общей площадью 50 тысяч квадратных метров. В нем компания планирует разместить центр исследований и разработки (R&D).

В настоящее время сотрудники корпорации занимают площади сразу в нескольких объектах Москвы: "Смоленский пассаж II", "SOK Рыбаков Тауэр" и "Бета-центре". Штаб-квартира корпорации находится в бизнес-парке "Крылатские Холмы". Однако и этого компании оказалось мало. Еще в 2019 году корпорация начала переговоры о покупке у экс-владельцев ПСБ Дмитрия и Алексея Ананьевых бизнес-центра "Новоспасский", но сделка так и не состоялась.

Ранее мы писали, что компания GloraX возведет бизнес-центр класса А+ в Петроградском районе.

Фото: huawei.com