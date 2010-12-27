Храпящих пассажиров предложили размещать в отдельные вагоны

Самыми "храпящими" направлениями стали Москва — Кинешма, Москва — Псков, Москва — Пенза.

Портал для путешественников "Туту.ру" изучил более 150 тысяч отзывов пассажиров о российских поездах. На основании отзывов были выбраны самые "храпящие" составы.

В топ-3 направлений попали: Москва — Кинешма, Москва — Псков, Москва — Пенза. Чаше всего в поездах храпят мужчины, но имеются жалобы на женщин и даже на животных. Пассажиры даже попросили при продаже билета спрашивать корректно у человека, храпит ли он. Всех храпунов предложили отселить в отдельный вагон.

В целом, граждане не часто жалуются на "шумных" соседей: в среднем один отзыв из тысячи содержит слово "храп".

Ранее в Мурино муж убил жену за храп.

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