Хранительница Летнего сада рассказала, когда вход в сад станет платным

После карантина в различных СМИ публиковалась информация о введении платного входа в Летний сад.

Хранительница Летнего сада рассказала Piter.TV, когда вход в сад станет платным. По ее словам, информация о введении платы за вход периодически появляется в интернете, однако она не является достоверной.

Эта информация появляется регулярно. Каждый год мы это неоднократно слышим. На данный момент информации о том, что Летний сад станет платным, ее нет, такое решение, я точно знаю, не принято. Будем ждать, если ситуация будет вынуждать "Русский музей", что невозможно будет без этого справиться, наверное, это как-то будет решаться, но сейчас пока нет. Ольга Черданцева, главная хранительница садов "Русского музея"

Ранее съемочная группа Piter.TV побывала на акции "Древо жизни". В Летнем саду посадили молодую липу, предыдущее дерево пострадало от сильного шторма в сентябре.

Видео: Piter.TV