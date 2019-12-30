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Храм святителя Петра на Роменской улице теперь освящен
Сегодня, 10:42
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fvbykov

Храм святителя Петра на Роменской улице теперь освящен

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Служение произошло в памятную дату.

Храм святителя Петра в Петербурге на Роменской улице теперь освящен. Также Божественную литургию в день памяти святителя Петра, 3 января, провел митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Об этом рассказали в пресс-службе Санкт-Петербургской митрополии РПЦ.

После торжественного мероприятия храм получил в подарок икону праведного Иоанна Кронштадтского.

Считается, что святитель Петр пророчески предсказал освобождение от татарского ига и будущее возвышение Москвы.

Ранее в митрополии рассказали Piter.tv, что в Рождественский пост нужно отказаться не только от пищи, но и от развлечений.

Фото: Санкт-Петербургская митрополия / Андрей Петров

Теги: вера, митрополия, петербург, храм, церковь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России, Общество,

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