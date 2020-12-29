Хозяйку ресторана на Полтавской улице оштрафовали на 50 тысяч за антисанитарию

В заведении общепита выявили несколько серьезных нарушений.

Смольнинский районный суд оштрафовал владелицу ресторана "Джельсомино-cafе" на Полтавской улице за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

19 декабря 2020 года в ресторан с проверкой пришли представители Роспотребнадзора. В результате выяснилось, что помещения общепита не убираются с дезинфицирующими средствами, в уборных персонала нет кожных антисептиков, а столики расставлены без соблюдения социальной дистанции. Кроме того, у четырех сотрудников нет медицинских книжек, а администратор работает без маски и перчаток.

За эти нарушения хозяйке ресторана придется выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что гипермаркет оштрафовали на 70 тыс. рублей за рекламу в неположенном месте в Красногвардейском районе.

Фото: Piter.TV