Хозяйка пансионата для престарелых в Петербурге выплатит штраф за коронавирус у постояльцев

Хозяйка заплатит штраф в размере 10 тысяч рублей.

Во вторник, 2 февраля, суд назначил хозяйке пансионата для пожилых лиц "Стрельна" Алле Морозовой штраф в размере 10 тысяч рублей за то, что ее постояльцы заразились новой коронавирусной инфекцией, сообщили в объединенной пресс-службе судов.

"ИП Морозову А.В." обвинили в том, что она с марта по апрель прошедшего 2020 года нарушила требования главного санитарного врача по Петербургу и продолжила работать в пансионате, не обеспечив безопасное проживание пенсионерам. В конце марта в пансионат заселили 95-летнего мужчину, не взяв у него анализ на COVID-19. Мужчина оказался болен и скончался через пять дней.

Морозова возместила понесённый ущерб, внесла пожертвование в благотворительный фонд помощи пожилым людям и инвалидам.

Ранее мы писали, что число больных коронавирусом снизилось на 34% за январь в Петербурге.

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