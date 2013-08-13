Число больных коронавирусом снизилось на 34% за январь в Петербурге

В Смольном подвели итоги января.

В понедельник, 1 февраля, администрация Петербурга подвела "коронавирусные" итоги января этого года. По словам чиновников, эпидемическая ситуация в городе улучшилась.

Судя по отчету Межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом, число больных коронавирусом в январе 2021 года оказалось на 34% меньше (68 540 человек), чем в декабре 2020 года (104 279 человек). Кроме этого, число выздоровевших от коронавируса увеличилось на 7%, число умерших снизилось на 20%.

Данная динамика является положительной и демонстрирует, что вторая волна инфекции находится в нисходящей части. Это следствие совокупного действия нескольких факторов, в том числе ограничений, установленных на время новогодних праздников отметили специалисты.

Кроме того, по словам экспертов, в Петербурге усиливается роль вакцинации.

Ранее мы писали, что терапевт рассказала о побочных эффектах вакцины от коронавируса.

Фото: Piter.TV