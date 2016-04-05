  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Терапевт рассказала о побочных эффектах вакцины от коронавируса
Сегодня, 18:35
212
smirenny

Терапевт рассказала о побочных эффектах вакцины от коронавируса

0 0

После получения прививки может подняться температура, возникнуть боли в мышцах и суставах.

В понедельник, 1 февраля, терапевт Клинической больницы Святителя Луки Анна Наумова в эфире телеканала "Санкт-Петербург", рассказала о побочных эффектах вакцинации. 

Так, самым неприятным побочным эффектом является лихорадка. Температура может подняться до 39 градусов. Возникают боли в мышцах и суставах. При таких симптомах следует остаться дома и вызвать врача. Также по словам Наумовой, повышение температуры тела выводится как основной побочный эффект вакцинации.

Ранее мы писали, что прививка может быть опасна для переболевших коронавирусом.

Фото: Piter.TV

Теги: вакцина от коронавируса, побочные эффекты, терапевт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Compirador
Сегодня 19:42

 
Valla did not know the effects that the vaccine could cause thanks to Anna Naumova

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии