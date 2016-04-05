Терапевт рассказала о побочных эффектах вакцины от коронавируса

В понедельник, 1 февраля, терапевт Клинической больницы Святителя Луки Анна Наумова в эфире телеканала "Санкт-Петербург", рассказала о побочных эффектах вакцинации.
Так, самым неприятным побочным эффектом является лихорадка. Температура может подняться до 39 градусов. Возникают боли в мышцах и суставах. При таких симптомах следует остаться дома и вызвать врача. Также по словам Наумовой, повышение температуры тела выводится как основной побочный эффект вакцинации.
Ранее мы писали, что прививка может быть опасна для переболевших коронавирусом.
Фото: Piter.TV
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