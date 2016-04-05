Терапевт рассказала о побочных эффектах вакцины от коронавируса

После получения прививки может подняться температура, возникнуть боли в мышцах и суставах.

В понедельник, 1 февраля, терапевт Клинической больницы Святителя Луки Анна Наумова в эфире телеканала "Санкт-Петербург", рассказала о побочных эффектах вакцинации.

Так, самым неприятным побочным эффектом является лихорадка. Температура может подняться до 39 градусов. Возникают боли в мышцах и суставах. При таких симптомах следует остаться дома и вызвать врача. Также по словам Наумовой, повышение температуры тела выводится как основной побочный эффект вакцинации.

Ранее мы писали, что прививка может быть опасна для переболевших коронавирусом.

Фото: Piter.TV