Хозяина гусеничной спецтехники оштрафовали за парковку у реки Паша

Его действия привели к повреждению почвы.

Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области назначил штраф владельцу гусеничной техники за парковку у реки Паша. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в деревне Каливец Тихвинского района. Гражданин нарушил запрет, который действует в границах водоохранных зон. Напомним, что там запрещены движение и стоянка транспортных средств, при условии, если они не осуществляются на дороге с твердым покрытием.

В результате спецтехника повредила почву и повысила риск ее эрозии и загрязнению экологии. Таким образом, Госэконадзором было возбуждено административное дело и еще раз напомнил водителям о необходимости оставлять транспорт за пределами водоохранной зоны.

Ранее мы рассказали о том, что в Волховском районе появилась новая станция отчистки воды.

Фото: Пресс-служба комитета государственного экологического надзора