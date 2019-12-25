Возбуждено уголовное дело в отношении владельца пивбара, выстрелившего в тракториста из Романовки

Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

В отношении 36-летнего хозяина пивного бара возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство), передает пресс-служба ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти. На данный момент мужчина задержан по ст. 91 УПК РФ (основания задержания подозреваемого).

В воскресенье, 21 февраля, сотрудники правоохранительных органов задержали владельца бара в Романовке, который выстрелил в тракториста. Мужчина был недоволен, что, в ходе уборки улиц, рекламную вывеску заведения засыпало снегом. После чего хозяин бара выстрелил из травматического пистолета в снегоуборщика.

Ранее тракторист из Романовки рассказал, как в него стрелял владелец пивного бара во время уборки улиц.

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