Тракторист из Романовки рассказал, как в него стрелял владелец пивного бара во время уборки улиц

Инцидент произошел у бара "Beer Лога".

Тракторист из поселка Романовка (Всеволожский район) рассказал, как в него днем 21 февраля стрелял хозяин пивного бара. Трактористом оказался 50-летний Роман, который является сотрудником Ленавтодора. В беседе с 47news снегоуборщик рассказал, что он подметал на тракторе дорогу за грейдером.

Он отмечает, что стойку у "Магнита" на Дороге жизни с приглашением выпить пива слегка засыпало снегом, однако владельцу бара так не показалось. Мужчина вышел из своего автомобиля и выразил свое недовольство Роману.

Он меня матом, я ему по матери. Я-то привык уже, нас все время костерят, горячатся, все время кому-то мешаем. Но этот совсем раздухарился вспоминает тракторист.

После владелец уехал, а Роман отправился чистить пешеходные переходы. Однако мужчина вернулся и перегородил путь трактористу. Роман открыл дверь трактора и получил выстрел в ногу. После чего тракториста доставили в больницу.

Роман отмечает, что впервые за несколько лет работы в него стреляли из-за уборки улиц. Организация Ленавтодор планирует взыскать компенсацию за ущерб здоровья сотрудника и сорванную уборку.

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Фото: 47news.ru