Хованский потребовал у Собчак 2 млн рублей за интервью

Телеведущая решила поддержать блогера и хотела помочь ему выйти из СИЗО.

Арестованный по делу об оправдании терроризма блогер Юрий Хованский запросил у телеведущей Ксении Собчак 2 млн рублей за интервью. Об этом рассказал создатель и экс-ведущий онлайн шоу Versus Battle Александр Тимарцев во время очередного стрима.

По его словам, Собчак предложила Хованскому интервью с целью поддержать его. Якобы рассказ блогера мог вызвать общественный резонанс и помочь ему выйти из СИЗО.

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Юрия Хованского задержали 9 июня из-за песни, содержащей призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду. По версии следствия, блогер исполнил ее не позднее 3 июля 2020 года. В отношении него возбудили уголовное дело и внесли в федеральный список террористов и экстремистов.

Ранее суд на два месяца продлил срок заключения под стражей. Хованский останется в СИЗО как минимум до 8 января. Также ему назначили психиатрическую экспертизу.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга