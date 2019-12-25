Хованский потребовал у Собчак 2 млн рублей за интервью

Арестованный по делу об оправдании терроризма блогер Юрий Хованский запросил у телеведущей Ксении Собчак 2 млн рублей за интервью. Об этом рассказал создатель и экс-ведущий онлайн шоу Versus Battle Александр Тимарцев во время очередного стрима.
По его словам, Собчак предложила Хованскому интервью с целью поддержать его. Якобы рассказ блогера мог вызвать общественный резонанс и помочь ему выйти из СИЗО.
Угадайте, что отвечает Юра Хованский? "Два миллиона. Я выйду – два миллиона". Мы все такие: "Юра, что ты творишь".
Заявил в недоумении Тимарцев
Юрия Хованского задержали 9 июня из-за песни, содержащей призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду. По версии следствия, блогер исполнил ее не позднее 3 июля 2020 года. В отношении него возбудили уголовное дело и внесли в федеральный список террористов и экстремистов.
Ранее суд на два месяца продлил срок заключения под стражей. Хованский останется в СИЗО как минимум до 8 января. Также ему назначили психиатрическую экспертизу.
Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все