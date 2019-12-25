Honda прекратит поставки машин в Россию в 2022 году

Причиной стала новая стратегия компании.

Компания "Хонда Мотор Рус", которая считается представительством японской компании в России, прекратит поставки машин в РФ в 2022 году. Об этом сказано в официальном заявлении компании.

Дочерняя компания Honda Motor Co., объявляет о прекращении поставок новых автомобилей официальным дилерам на территории Российской Федерации. цитата из сообщения компании

Причиной стала новая стратегия компании, направление которой — реструктуризация операций в связи с изменениями на мировом автомобильном рынке.

Ранее мы писали, что в России на продажу выставили самый дорогой Toyota Land Cruiser.

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