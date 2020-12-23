В России на продажу выставили самый дорогой Toyota Land Cruiser

Причина высокой стоимости связана с некоторыми нюансами конструкции автомобиля.

На портале "Авто.ру" появилось объявление о продаже внедорожника Toyota Land Cruiser.

За автомобиль с пробегом в 31 км продавец просит 9 999 999 рублей. Это самый высокий ценник на подержанный внедорожник, который можно приобрести в России. В объявлении указано, что причина такой стоимости связана с некоторыми нюансами конструкции. Land Cruiser получил бронированный корпус, разработанный компанией Armour Group. Благодаря защите по европейскому классу B6+ он способен выдержать обстрел автоматом Калашникова калибром до 7.62 пулями.

Также в оснащение внедорожника вошли непробиваемые стекла, взрывоустойчивый моторный щит и противопожарная система в моторном отсеке. В заводской версии такой автомобиль можно приобрести по цене от 5,855 млн рублей.

Ранее мы сообщили, что обновленный кроссовер Hyundai Creta появится в России летом 2021 года.

Видео: YouTube / VIPCAR showroom