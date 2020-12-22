Обновленный кроссовер Hyundai Creta появится в России летом 2021 года

Компания Hyundai представит в России кроссовер Hyundai Creta второго поколения в июне 2021 года. Об этом сообщил управляющий директор "Хендэ Мотор СНГ" Алексей Калицев на итоговой пресс-конференции компании
По его словам, новая версия автомобиля будет отличаться от индийского и китайского вариантов в плане дизайна. Производство обновленной Creta наладят на заводе Hyundai в Петербурге, на котором уже идут активные работы по подготовке к сборке модели.
Отметим, что все технические характеристики новой Hyundai Creta для России держатся в секрете.
Ранее мы сообщили, что завод Hyundai в Петербурге увеличил производство на 7% в третьем квартале.
Видео: YouTube / Hyundai India
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