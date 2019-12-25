Завод Hyundai в Петербурге увеличил производство на 7% в третьем квартале

С конвейера выпустили 59 тысяч машин.

Завод "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" в Петербурге подвел итоги своей работы за третий квартал текущего года. По информации пресс-службы предприятия, за это время завод произвел 59 тысяч автомобилей, что на 7% больше показателя прошлого года.

Всего с января по сентябрь завод выпустил с конвейера порядка 149 тысяч машин, 12 700 из них отправились в страны ближнего зарубежья. С июля по сентябрь предприятие экспортировало 4500 автомобилей. Также отмечается, что в третьем квартале сотрудники завода "Хендэ" успели коллективно отдохнуть и по возвращению принялись за работу в три смены.

В пресс-службе рассказали, что в сентябре завод отпраздновал 10-летие со дня открытия, за все эти годы предприятие изготовило и выпустило более 2 млн автомобилей. В октябре завод начнет выпуск ограниченной спецсерии модели Hyundai Solaris.

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Фото: Piter.TV