Владельцы винодельни потеряли около 50 тысяч литров напитка.

Испанский завод затопило красным вином. В социальных сетях стал распространяться видео, на котором заметно, что тысячи литров алкогольного напитка оказались на асфальте перед винодельней в провинции Альбасете. Завод располагается в небольшом городке Вильямалеа с населением в четыре тысячи человек.

Прорыв резервуара с 50 тысячами литров для вина в Альбасете. При поддержке Стэнли Кубрика и Стивена Кинга пост в Twitter пользователя Horror Losers

Пользователь с ником Picoso отметил, что режиссер кубрик лично утвердил данную сцену с разлитым вином. Алекс Родригес заявил о том, что "Военное подразделение по чрезвычайным ситуациям уже помогает, пьет все с момента зарождения потока".

На данный момент известно, что владельцы предприятия лишились около 50 тысяч литров красного вина. Причиной стало механическое повреждение одной из бочек. Сотрудники винодельни не смогли спасти продукцию.

Напомним, что испанский город тяжело переживает 2020 год из-за введенного по стране карантина. Также из-за жары сотрудникам пришлось раньше времени собирать урожай винограда. Процесс прервался неделю назад из-за проливных дождей.

Испания не откажется от притязаний на Гибралтар.

Видео: YT / chave weather - daily videos