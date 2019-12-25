Холодный дождь и +5 ждут Петербург в воскресенье

Ночью осадков не предвидится.

В воскресенье, 18 октября, Петербург ждут дождь и невысокая температура воздуха. Такой прогноз составили специалисты ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночь в городе будет переменно облачной, температура воздуха опустится до отметки в +1...+3 градуса. Во второй половине дня начнутся небольшие и местами умеренные дожди. Ветер разгонится до 9 м/с, атмосферное давление будет понижаться. Воздух днем прогреется лишь до +5 градусов.

Неблагоприятные метеорологические явления в планы погоды не входят.

Ранее мы писали, что дорожники Петербурга перешли в режим зимней уборки города.

Фото: pixabay; пресс-служба МЧС