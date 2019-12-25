Дорожники Петербурга перешли в режим зимней уборки города

В городе подготовили почти 1800 единиц уборочной техники.

В Петербурге в ночь на 16 октября дорожники перешли на зимнюю уборку. Несмотря на отсутствие осадков, специалисты уже подготовились к предстоящему снегу. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по благоустройству.

В городе подготовили почти 1800 единиц уборочной техники, из которых 471 машина была закуплена в прошлом году. Также к уборке будут привлекать технику организаций и предприятий, с которыми заключен договор. Это будет необходимо в случае сильных снегопадов.

Также город подготовил противогололёдные материалы с запасом не менее чем на 2 месяца. Специалисты продолжат использовать солевые растворы.

Главный синоптик Петербурга "перенес" снег на понедельник.

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