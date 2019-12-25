Главный синоптик Петербурга "перенес" снег на понедельник

Специалист заявил, что у погоды изменились планы.

В эту пятницу, 16 октября, петербуржцам обещали, что в городе пойдет первый снег. Однако у погоды изменились планы. Сегодня на улице солнечно, без существенных осадков.

В беседе с "Невскими Новостями" главный синоптик Петербурга пояснил, что все дело в новом циклоне. Специалист "перенес" снег на понедельник и пообещал горожанам теплую погоду на выходных.

При этом в Ленобласти в ближайшие дни все-таки похолодает. По ночам на территории 47-го региона будет держаться слабый минус.

Ранее мы писали, что минувшая ночь оказалась самой холодной в Петербурге с начала осени.

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