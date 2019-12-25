Петербург пережил самую холодную ночь с начала осени

Минимальная температура воздуха составила +1,7 градусов.

Минувшая ночь стала для Петербурга самой холодной с начала осени. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По словам синоптика, минимальная температура воздуха в ночное время составила +1,7 градусов. До этого минимумом для 15 октября были 4 градуса.

Утром и днем 16 октября похолодание в городе продолжится. Сегодня на метеорологические условия окажет влияние гребень скандинавского антициклона. Его стараниями в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков.

Температурный фон в этот день будет на 2-3 градуса ниже климатической нормы. Столбики термометров в Петербурге поднимутся до +5…+7 градусов, в Ленобласти ожидается +3…+8 градусов. Атмосферное давление будет расти и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы писали, что петербуржцы заметили лису в Красносельском районе.

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