Животное не боялось людей и следовало за ними.

В ночь на 16 октября петербуржцы заметили лису в Красносельском районе Петербурга. Встреча с животным произошла на Аллее Славы. В сети появились фотографии с места событий.

Горожане предположили, что лису постоянно подкармливают местные жители. "Первый раз, когда видели ее с мужем, она боялась людей, а в этот раз она нагло шла за нами", - отметила автор поста, добавив, что было "как-то не по себе".

В комментариях знатоки заявили, что такое поведение для лис не является типичным. Если животное не боится людей и само идет на контакт, у него может быть бешенство.

"Не забывайте, что бешенство для человека - мучительная смерть, надо после укуса или попадания слюны бежать к врачу, чтоб не было поздно", - отметил один из комментаторов. Еще один попросил не подкармливать диких животных.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Виктория Абрамова