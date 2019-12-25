Холодный атмосферный фронт принесет в Петербург осадки

Температура воздуха днем поднимется до +1…+3 градусов.

В среду, 3 марта, синоптическая ситуация в Петербурге будет определяться теплым сектором далекого циклона. Ближе к вечеру ожидается прохождение над городом холодного атмосферного фронта, который принесет с собой облачную с прояснениями погоду и осадки. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Температура воздуха в этот день составит +1…+3 градусов. В Ленобласти ожидается -1...+4. Ветер подует с запада со скоростью 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы писали, что в мартовские праздники в Петербурге и области ожидаются небольшие скачки температуры.

Фото: Instagram / marinamarina8768