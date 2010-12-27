Петербург захватывает холодный арктический антициклон

Если в ночь на 22 ноября будет еще +2..+4, то днем столбик термометра опустится до -2 градусов.

На Петербург постепенно надвигается арктический циклон, до конца ноября температура воздуха редко будет повышаться до плюсовых значений. Об этом в Facebook сообщил специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В Петербурге будет облачная погода, вечером возможны прояснения, по утрам – слабые дожди и морось. В этот четверг воздух прогреется до +3..+5 градусов, а далее следует похолодание. Если в ночь на 22 ноября будет еще +2..+4, то днем столбик термометра опустится до -2 градусов.

Самая низкая температура в Петербурге 22 ноября была зафиксирована в 1971 году, тогда столбик термометра опустился до -16 градусов, самым теплым этот день был в 1926 году – плюс 9 градусов.

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