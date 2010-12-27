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В четверг в Петербурге будет до +4 градусов и без осадков
Сегодня, 22:43
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nadezhda_sib

В четверг в Петербурге будет до +4 градусов и без осадков

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В городе на Неве стоят последние дни с плюсовой температурой.

В четверг, 21 ноября, в Петербурге ожидается облачная погода без существенных осадков, однако ночью может пройти небольшой дождь.

По информации ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", температура воздуха в течение суток составит от +2 до +4 градусов. Южный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо повышаться в ночное время, а днем существенно не изменится. 

С пятницу в Северной столице похолодает. Накануне губернатор города заявил, что город готов к зиме. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Гидрометцентр рассказал о регионах России с теплым декабрем

Фото: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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