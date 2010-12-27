В четверг в Петербурге будет до +4 градусов и без осадков

В городе на Неве стоят последние дни с плюсовой температурой.

В четверг, 21 ноября, в Петербурге ожидается облачная погода без существенных осадков, однако ночью может пройти небольшой дождь.

По информации ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", температура воздуха в течение суток составит от +2 до +4 градусов. Южный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо повышаться в ночное время, а днем существенно не изменится.

С пятницу в Северной столице похолодает. Накануне губернатор города заявил, что город готов к зиме.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Гидрометцентр рассказал о регионах России с теплым декабрем.

Фото: Piter.TV