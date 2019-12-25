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Олег Эргашев рассказал, когда в Петербурге в последний раз был зафиксировал случай холеры
Сегодня, 9:02
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Олег Эргашев рассказал, когда в Петербурге в последний раз был зафиксировал случай холеры

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Сейчас оснований для "холерной" паники нет.

В Петербурге за последние десятилетия не зарегистрировали ни одного случая холеры. Об этом "Фонтанке" сообщил вице-губернатор Олег Эргашев.

Чиновник отметил, что в городе щепетильно относятся к санитарно-эпидемиологической обстановке накануне летнего сезона, когда риск подхватить острую кишечную инфекцию растет. Последний раз вспышка холеры была в 1918 году. Последние единичные завозные случаи в Петербурге регистрировали в 1992 году.

Эргашев напомнил о профилактических мерах: обязательном мытье рук, фруктов и овощей, кипячении воды. 

Напомним, ранее глава комитета по здравоохранению сказал о том, что в Петербурге готовятся к возможному завозу холеры в связи с приездом беженцев. 

Фото: ВКонтакте / Олег Эргашев

Теги: инфекционное заболевание, медицина, холера
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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