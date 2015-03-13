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Власти Петербурга готовятся в возможному распространению холеры в связи с приездом беженцев
Сегодня, 9:35
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Власти Петербурга готовятся в возможному распространению холеры в связи с приездом беженцев

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По словам главы профильного комитета, люди прибывают из "непростых регионов".

Власти Петербурга готовятся к возможному заносу холеры в связи с прибытием беженцев. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" 11 мая сказал глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Люди, которые прибывают сейчас из непростых регионов, где есть сложности с оказанием медицинской помощи, с обеспечением санитарного благополучия, тоже относятся к категории рисковых, у кого в конце концов может быть диагностированы кишечные инфекции, в том числе и холера.

Дмитрий Лисовец.

В связи с этим городские власти подготовятся к возможному риску. 

С 1992 года в Петербурге не зафиксировали ни одного случая заболевания холерой. Она относится к острым кишечным инфекциям, они попадают в организм человека через рот вместе с пищей, водой или через грязные руки.

Фото: Piter.tv

Теги: беженцы, заболевание, холера
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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