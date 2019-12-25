Холдинг RBI построит новый жилой комплекс рядом с Московским вокзалом

На Миргородской улице возведут восьмиэтажный дом бизнес-класса.

Группа RBI приобрела в Петербурге два участка под строительство: на Миргородской улице появится восьмиэтажный жилой дом бизнес-класса, а на Киевской – трехзвездочная гостиница. Об этом сообщил в ходе онлайн-конференции президент холдинга Эдуард Тиктинский.

Отмечается, что на участке возведут 20 тысяч "квадратов" жилой площади", сейчас у первого дома по Мирогородской улице стоит советское производственное здание. Жилой дом вместит 253 квартир. На трехлетнее строительство, по словам Тиктинского, уйдет порядка 4,6 миллиарда рублей.

Кроме того, отметил президент холдинга, компания оформляет еще ряд сделок по участкам общей площадью порядка 200 тысяч квадратных метров. До конца года холдинг вложит в закупку земли 5-7 миллиардов рублей.

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Фото: Piter.TV; скрин Google-карты