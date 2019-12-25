  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Хоккейный клуб СКА сообщил об уходе защитника Ильи Карпухина
Сегодня, 19:11
91
shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

Хоккейный клуб СКА сообщил об уходе защитника Ильи Карпухина

0 0

Игрок уходит в другую команду.

Хоккейный клуб СКА сообщил об уходе защитника Ильи Карпухина, который продолжит карьеру в другой команде, передает пресс-служба клуба.

СКА не стал продлевать контракт с защитником Ильей Карпухиным. Об этом сообщили 27 августа в пресс-службе петербургского клуба. Карпухин присоединился к СКА в декабре 2024 года. В регулярном чемпионате игрок провел 29 матчей и набрал 9 очков. В плей-офф на его счету 6 игр и 2 результативных балла.

В пресс-службе уточнили, что спортсмен продолжит карьеру в другом клубе. Название новой команды не сообщается.

Ранее СКА объявил о переходе американского хоккеиста Гримальди.

Фото: Pxhere

Теги: карпухин, ска
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии