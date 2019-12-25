Первые в стране хоккейные поезда запустили в петербургском метро

Также составы курсируют в метро Казани.

В метрополитене Петербурга и Казани запустили специальные тематические поезда, созданные совместными усилиями банка "Тинькофф" и Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщила пресс-служба кредитного учреждения.



Внутри составов разместили самые интересные сведения о данном виде спорта, самом результативном матче КХЛ и общем количестве команд, участвовавших в чемпионате, и т.д. Вагоны украшены изображениями самых знаменитых достопримечательностей Казани и Северной столицы.

Поезда будут курсировать до 15 января в Казани и до 24 января на "синей" и "фиолетовой" ветках петербургской подземки.

Ранее мы сообщили о том, что станцию метро "Горный институт" намерены открыть к 1 сентября 2024 года.

Фото: Piter.TV