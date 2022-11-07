Хоккеист Владимир Алистров покинул СКА

Хоккеист Алистров уходит из СКА за два сезона он набрал 50 очков в КХЛ.

Белорусский нападающий Владимир Алистров покинул хоккейный клуб СКА Санкт-Петербурга после двух сезонов выступлений в составе команды. Пресс-служба хоккейного клуба СКА Санкт-Петербурга сообщила о завершении сотрудничества с белорусским нападающим Владимиром Алистровым.

По информации клуба, 24-летний игрок продолжит карьеру в другой команде, однако её название пока не раскрывается. Алистров перешёл в СКА из минского "Динамо" в результате обмена прав на нескольких хоккеистов и денежной компенсации. В составе петербургской команды форвард провёл 104 матча в КХЛ, где набрал 50 (16+34) очков.

За карьеру в лиге Алистров успел провести 266 игр и заработал 99 (39+60) очков.

Ранее СКА объявил о переходе американского хоккеиста Гримальди.

Фото: Pxhere