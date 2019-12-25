Хоккеист "Сан-Хосе" Барабанов забросил первую шайбу в НХЛ в дебютном матче за команду

Александр Баранов забил шайбу на 52 минуте матча против "Аризоны".

Российский нападающий "Сан-Хосе" Александр Барабанов отличился заброшенной шайбой в рамках дебютной игры за команду в Национальной хоккейной лиге. Спортсмен стал игроком клуба 12 апреля в результате обмена игроками. В первом же матче против "Аризоны" он смог забить шайбу в ворота соперников на 52-ой минуте встречи.

Напомним, что для Александра Баранова текущий сезон НХЛ является дебютным. Он начинал играть за канадский клуб "Торонто". В 13 проведенных играх он отличился единственной результативной передачей. При этом хоккеист не был задрафтован в НХЛ. Он подписал контракт с "Торонто" в апреле 2020 года. Ранее россиянин выступал в Континентальной хоккейной лиге в составе петербургского клуба СКА. В составе команды он дважды становился обладателем Кубка Гагарина. В составе сборной РФ Баранов стал чемпионом Олимпийских игр 2018 года.

Экс-нападающий СКА Александр Барабанов попрощался с клубом.

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