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Хлебокомбинат "Дарница" сменил собственника в Петербурге
Сегодня, 15:56
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Хлебокомбинат "Дарница" сменил собственника в Петербурге

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Новый владелец намеревается увеличить производственные показатели холдинга на 40%.

Базирующийся в Москве булочно-кондитерский холдинг (БКХ) "Коломенский" полностью приобрёл долю в уставном капитале ГК "Дарница в Северной столице". Об этом пишет РБК Петербург.

По итогам сделки компания стала владельцем двух производственных площадок в Петербурге и в Пушкине. Их мощности составляют свыше 160 т  хлебобулочных и кондитерских изделий в сутки.

Новый владелец намеревается увеличить производственные показатели холдинга на 40% и и укрепить позиции в пределах СЗФО.

Ранее мы сообщили о том, что имущество обанкротившегося винзавода "Северная Венеция" выкупила сеть частных школ.

Фото: Pxhere

Теги: бизнес, санкт-петребург
Категории: Лента новостей,

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