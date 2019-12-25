Хлебокомбинат "Дарница" сменил собственника в Петербурге

Новый владелец намеревается увеличить производственные показатели холдинга на 40%.

Базирующийся в Москве булочно-кондитерский холдинг (БКХ) "Коломенский" полностью приобрёл долю в уставном капитале ГК "Дарница в Северной столице". Об этом пишет РБК Петербург.

По итогам сделки компания стала владельцем двух производственных площадок в Петербурге и в Пушкине. Их мощности составляют свыше 160 т хлебобулочных и кондитерских изделий в сутки.

Новый владелец намеревается увеличить производственные показатели холдинга на 40% и и укрепить позиции в пределах СЗФО.

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