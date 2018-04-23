Хладнокровное видео из Индии: Пассажирка вставила вывалившийся в полете иллюминатор

Во время полета самолета Боинг авиакомпании Air India во время прохождения зоны турбулентности вывалился иллюминатор.
Пассажиры этого рейса рассказали, что самолет очень сильно трясло минут 15. А затем треснул и вывалился один из иллюминаторов. Отважная пассажирка вставила окно на место и успокоила пожилую женщину, которая сидела рядом с этим окном. Сообщается, что на борту самолета было 250 пассажиров. В результате инцидента пострадало 3 человека. На опубликованных кадрах видео слышно, что в салоне люди кричат и плачут. Но нашлись и более стойкие люди, которые снимали происходящее на камеры мобильных телефонов.
Видео с хладнокровной женщиной, вставляющей иллюминатор облетело все мировые СМИ и пассажирка стала знаменитой.
Видео: YouTube