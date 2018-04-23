Хладнокровное видео из Индии: Пассажирка вставила вывалившийся в полете иллюминатор

При пролете через зону турбулентности в самолете Air India вывалился иллюминатор. Одна из пассажирок вставила его на место.

Во время полета самолета Боинг авиакомпании Air India во время прохождения зоны турбулентности вывалился иллюминатор.

Пассажиры этого рейса рассказали, что самолет очень сильно трясло минут 15. А затем треснул и вывалился один из иллюминаторов. Отважная пассажирка вставила окно на место и успокоила пожилую женщину, которая сидела рядом с этим окном. Сообщается, что на борту самолета было 250 пассажиров. В результате инцидента пострадало 3 человека. На опубликованных кадрах видео слышно, что в салоне люди кричат и плачут. Но нашлись и более стойкие люди, которые снимали происходящее на камеры мобильных телефонов.

Видео с хладнокровной женщиной, вставляющей иллюминатор облетело все мировые СМИ и пассажирка стала знаменитой.

Видео: YouTube