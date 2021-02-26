Растрата 56 млн рублей фондом защиты дольщиков Ленобласти привела к возбуждению уголовного дела

Деньги были похищены из федеральной и региональной субсидии на общую сумму более 1,9 млрд рублей.

В 47-ом регионе было возбуждено уголовное дело по делу о растрате федеральной и региональной субсидии, которые были предоставлены для местного Фонда защиты прав дольщиков. По информации пресс-службы СК Ленобласти, в период 2020-2021 г.г. представители организации использовали в личных целях 56 млн рублей из общей поступившей суммы (1,9 млрд).



Известно, что поддержка Фонду со стороны властей была оказана для завершения работ по строительству домов-долгостроев. Вместо этого часть средств пустили на организацию и заключение договоров с коммерческими партнерами на выполнение работ по намеренно завышенной стоимости.

В общей сложности на сделках удалось выручить около 100 млн рублей. Поскольку в работах была задействована проектная документация 2016-2017 г.г., итоговая стоимость фактически выполненных работ равняется около 36 млн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что сумма неустойки за незаконный съезд в Рощино выросла почти до 2 млн рублей.

Фото: Piter.TV