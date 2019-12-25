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Сумма неустойки за незаконный съезд в Рощино выросла почти до 2 млн рублей
Сегодня, 9:07
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Сумма неустойки за незаконный съезд в Рощино выросла почти до 2 млн рублей

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За каждый день просрочки решения суда к сумме прибавляется 10 тысяч рублей.

ООО "Бизнес-Сервис" обязали выплатить "Ленавтодору" 1,7 млн рублей в качестве неустойки за просрочку исполнения решения суда. Еще в сентябре 2021 года компания проиграла суд из-за строительства незаконного "левого" съезда к трассе "Ушково – Гравийное".

Съезд нужно было убрать, так как из-за него повышался риск лобового ДТП, а съезд рушил сам конструктив дороги. Весной и осенью из-за него нарушался водоотвод.

Для того, чтобы "Бизнес-Сервис" скорее выполнил решение суда, была назначена неустойка. За каждый день просрочки — 10 тысяч рублей. К середине июня накопилась сумма 1,7 млн рублей. 

Фото: предоставлено Комитетом по дорожному хозяйству ЛО

Теги: ленавтодор, неустройка, съезд
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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