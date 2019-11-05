Хирурги Петербурга удалили подростку опухоль весом 4 кг

Операция длилась 7 часов.

В апреле этого года маленькому мальчику диагностировали Саркому Юинга. Тогда пациент попал в инфекционный стационар с подозрением на коронавирусную пневмонию.

Обследование показало, что затрудненное дыхание вызвано большой опухолью, исходящей из девятого ребра и распространяющейся на левую половину грудной клетки и левое легкое. Подозрение на коронавирус также подтвердилось. После лечения от новой инфекции мальчика перевели в детское отделение НМИЦ онкологии имени Петрова, где провели курс химиотерапии.

После того, как размеры опухоли не изменилось, было принято решение провести операцию. Она длилась семь часов.

Операция уникальна, сообщили в пресс-службе учреждения.

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Фото: Piter.TV