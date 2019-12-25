Хирурги Гатчинской больницы за 2021 год провели более 500 сердечно-сосудистых операций

Для проведения сердечно-сосудистых операций отделение оснастили современной ангиографической системой.

В новом отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения Гатчинской больницы за 2021 год провели более 500 операций на сердце. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Для проведения сердечно-сосудистых операций отделение оснастили современной ангиографической системой. Благодаря этому теперь пациенты с инфарктами и инсультами могут в полном объеме получить необходимую помощь в больнице Гатчины. Также в отделении появился и аппарат для устранения кальцинированных бляшек в артериях.

Данный метод великолепно подходит для ликвидации сложных кальцинированных стенозов, располагающихся в труднодоступных местах. Вячеслав Миронов, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Гатчинской больнице

Кардиохирурги 40 больницы в Сестрорецке возобновили операции на роботе Da Vinci. На сегодняшний день это единственное в Петербурге медицинское учреждение, где проводятся робот-ассистированные операции на работающем сердце.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области