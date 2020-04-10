Хирург из Гатчины попросил жителей остаться дома

Александр Безносов записал ролик, в котором настоял на соблюдении режима самоизоляции.

Заведующий хирургическим отделением Гатчинской КМБ Александр Безносов записал видеообращение к жителям Ленинградской области с просьбой соблюдать режим самоизоляции во время эпидемии коронавирусной инфекции. Информация об этом появилась с официальной группе больницы ВКонтакте.

Медработник отметил, что в больнице достаточно технического оборудования для принятия тяжело больных. Врачи готовы прийти на помощь, но для того, чтобы не перегрузить систему здравоохранения, жители тоже должны помочь специалистам и оставаться дома.

Кроме того, по словам Безносова, гражданам необходимо подумать о здоровье стариков, которым труднее всего переносить болезнь.

Ранее мы сообщали о том, что большинство россиян перестали гулять из-за коронавируса.

Видео: ВКонтакте / gatchinakmb