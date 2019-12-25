Опрос ВЦИОМ проводился 30 марта и 2 апреля 2020 года.

Большинство россиян перестали гулять из-за коронавируса — более 80%. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ. По данным опроса, большее количество граждан перестали выходить из дома.

При этом россияне стали реже выходить по уважительным причинам — в магазин или аптеку. 76% делают это намного реже - или вовсе перестали выходить из дома с этими целями. 84% граждан РФ перестали выходить на улицу для личных целей — для встречи с родственниками или друзьями. В Москве процент больше — 90%.

От привычки жать руки при встрече или обниматься отказались 69% россиян, 20% делают это крайне редко. 77% москвичей вовсе избегают тактильных контактов.

Опрос проводился 30 марта и 2 апреля 2020 года.

Ранее ВЦИОМ рассказывал, что рейтинг Путина вырос после нового обращения к россиянам.