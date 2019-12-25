Чиновник подозревается по коррупционной статье.

Российский депутат Александр Хинштейн сообщил о задержании в Москве сына экс-главы Мордовии. Об этом случае парламентарий написал в собственном Telegram-канале. По информации от источника, оперативники перехватили на территории аэропорта "Шереметьево" бывшего вице-губернатора Мордовии Алексея Меркушкина - сына Николая Меркушкина (глава Мордовии 1995–2012 годов).

На данный момент известно, что задержанный предпринял попытку вылететь в Белоруссию. Оперативные мероприятия проводились силами Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по региону. Предположительно, мужчина обвиняется по уголовному делу о даче взятки руководителю отделения Банка России по Мордовии Александру Тренькину.

Представитель ГД уточнил, что в ближайшее время Меркушкин отправится Мордовию, где ему предъявят обвинение по статье 291 УК РФ.

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Фото: Piter.tv