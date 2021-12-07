Все Вечные огни РФ могут внести в единую базу.

Заместитель секретаря политической партии "ЕР" Александр Хинштейн предложил законодательно урегулировать работу Вечных огней. С соответствующей инициативой парламентарий выступил на заседании организационного комитета "Наша Победа" 7 декабря. Координатор проекта "Историческая память" внес на обсуждение документ.

У нас сегодня присутствует практически в каждом городе Вечный огонь, но порядок его работы никак не определен…Логика такая же, как поддержание постоянного энергообеспечения социально значимых объектов - школ или роддомов. Александр Хинштейн, политик РФ

Специалист рассказал коллегам о том, что в Нижегородской области на прошлой неделе власти зафиксировали одним неприятный инцидент, когда Веченый огонь оказался потушен. Сейчас проблема решена и Огонь снова горит. Однако к решению вопроса следует подходить систематически. Планы Хинштейна поддерживает руководство "Газпрома". Они видят необходимость установить критерии для такого объекта как Вечный огонь, внести их в реестр.

Ребенок потушил Вечный огонь в Красном Селе.

Фото и видео: Вконтакте/ Единая Россия

