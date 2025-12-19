Хинштейн попал в ДТП в Курской области

Глава региона уточнил, что находится в больнице.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн попал в ДТП. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Отмечается, что из-за погодных условий в регионе его машину занесло и выбросило на обочину на участке дороги. Хинштейн подчеркнул, что сегодня, 22 января, планировал весь день работать в Конышевском районе.

Глава Курской области уточнил, что находится в больнице, однако его здоровью ничто не угрожает. Он также добавил, что в результате ДТП не было столкновений с другими машинами.

Приношу извинения нашим жителям, с которыми не смог сегодня встретиться. Как поправлюсь, обязательно наверстаем. Александр Хинштейн, губернатор Курской области

Видео: Telegram / Александр Хинштейн