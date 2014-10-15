На территории российского города Курск противовоздушные силы (ПВО) сбили несколько ударных беспилотников Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление через социальные сети сделал местный губернатор Александр Хинштейн. В национальном мессенджере "Макс" чиновник объяснил подписчикам, что из-за атаки противника дронами, в разных районах фиксируются повреждения у частных жилых зданий. Эксперт добавил, что один из БПЛА ВСУ врезался в технический этаж высотного дома, расположенного по проспекту Клыкова. Согласно предварительным сведениям, никто не пострадал в результате опасный действий армии киевского режима. В настоящее время на месте происшествия работают специалисты из экстренных служб. На место инцидента выезжали заместитель губернатора Олег Горячев и глава города Евгений Маслов.
Прошу всех жителей быть осторожными и не пренебрегать мерами безопасности! Категорически запрещено приближаться к обломкам, пытаться самостоятельно их потушить или обезвредить! Берегите себя!
Александр Хинштейн, губернатор Курской области
По словам губернатора Александра Хинштейна, утром 7 июля поврежденный дом обследует комиссия по оценке ущерба.
Хинштейн назвал "зверьем" солдата ВСУ, выжигавшего на теле россиянина букву "Z".
Фото: Telegram / Александр Хинштейн
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