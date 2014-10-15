В российском регионе отразили ночную атаку БПЛА ВСУ.

На территории российского города Курск противовоздушные силы (ПВО) сбили несколько ударных беспилотников Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление через социальные сети сделал местный губернатор Александр Хинштейн. В национальном мессенджере "Макс" чиновник объяснил подписчикам, что из-за атаки противника дронами, в разных районах фиксируются повреждения у частных жилых зданий. Эксперт добавил, что один из БПЛА ВСУ врезался в технический этаж высотного дома, расположенного по проспекту Клыкова. Согласно предварительным сведениям, никто не пострадал в результате опасный действий армии киевского режима. В настоящее время на месте происшествия работают специалисты из экстренных служб. На место инцидента выезжали заместитель губернатора Олег Горячев и глава города Евгений Маслов.

Прошу всех жителей быть осторожными и не пренебрегать мерами безопасности! Категорически запрещено приближаться к обломкам, пытаться самостоятельно их потушить или обезвредить! Берегите себя! Александр Хинштейн, губернатор Курской области

По словам губернатора Александра Хинштейна, утром 7 июля поврежденный дом обследует комиссия по оценке ущерба.

Хинштейн назвал "зверьем" солдата ВСУ, выжигавшего на теле россиянина букву "Z".

Фото: Telegram / Александр Хинштейн