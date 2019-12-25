Химик с Урала стал блогером и забавно рассказывает о формулах и реакциях

Он делает канал в одиночку.

Молодой химик с Урала, сотрудник Уральского федерального университета Александр Иванов, стал блогером и забавно рассказывает о формулах и реакциях. О нём подробно пишет портал Sciencepop.

Его канал на Youtube называется "Химия-Просто", на который подписано более 500 тысяч человек. Молодой учёный на камеру проводит опыты, рассказывает про различные вещества.

Темы придумываю я. Мой канал – это отражение моих интересов. Я читаю различные статьи, интересуюсь многими областями, и рассказываю о том, что интересно мне. Александр Иванов, блогер

Он отмечает, что делает канал в одиночку, так как все, кого он звал в команду, сразу просили оплату. По словам химика, некоторые сценарии ему присылают подписчики.

Иванов отмечает, что канал пока что приносит немного денег, при этом уже получатся зарабатывать при помощи совместных проектов по научной тематике. Например, он с коллегами снял курс дистанционного образования по всей школьной химии для онлайн-школы.

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Фото: pixabay.com