"Водоканал" намерен приобрести химические реагенты за 2,3 млрд рублей

Поставить химические вещества необходимо до конца года.

ГУП "Водоканал Петербурга" объявил тендер на поставку 22-х химреагентов. Как выяснил Piter.TV из данных портала госзакупок, начальная цена контракта составляет 2,338 млрд рублей.

Традицонно предприятие намерено приобрести соли и кислоты различного состава, а также уголь, молотый известняк, ускоритель биологических процессов и полимерные соединения в нескольких состояниях. Количество веществ указано как в кг, так и в т, в зависимости от потребности в них.

Поставку на объекты "Водоканала" необходимо осуществить до конца 2023 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 7 декабря.

Ранее мы сообщили о том, что на озеленение 15-ти районов Петербурга в 2023 году готовы направить 2,5 млрд рублей.

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