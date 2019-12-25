Анну Хилькевич с мужем едва не обокрали по пути в Петербург

"Один парниша" пытался украсть у мужа актрисы мобильный телефон.

Мужа актрисы Анны Хилькевич пытались обокрасть на вокзале по пути в Петербург. Об этом она сама рассказала в Instagram.

Супруги решили провести выходные в Северной столице. "Планируя поездку в Петербург, мы ожидали, что это будет легко, приятно и непринужденно. И даже где-то романтично ", - написала Анна.

Что-то пошло не так с самого начала. Сперва актриса с мужем отвезла детей в сад на полчаса позже. Затем водитель такси приехал не туда, куда нужно, а на маршруте были пробки, поэтому пришлось пересесть на метро. "Вишенкой на торте" оказалась попытка ограбления возле вокзала.

"Примчались на вокзал и тут вишенка на торте — один парниша пытался украсть мобильный мужа. Не удалось!" – заявила Хилькевич.

В итоге супруги в последний момент запрыгнули на поезд. Теперь актриса вместе с мужем собирается расслабиться и "получать бонусы".

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Фото: Instagram / annakhilkevich