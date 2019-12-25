"Hyundai" припарковался на "Opel Insignia" рядом с Дальневосточным проспектом

В субботу утром, 28 марта, жители Петербурга заметили машину марки "Hyundai", оставленную в одном из дворов на Дальневосточном проспекте. Казалось бы, ситуация совершенно обычная, однако, белый автомобиль располагался над ещё одним транспортным средством.
В комментариях предполагают, что подобное могло произойти по вине третьего участника ДТП. Судя по характеру повреждений, неизвестный врезался в "Hyundai" отчего автомобиль и"запрыгнул" на "Opel Insignia".
Ранее мы писали, что на Ленинском проспекте перевернулся каршеринг.
Фото: vk.com/spb_today
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